Música para las elecciones en Noticias fin de semana: ¿Qué canciones serán y por qué motivo son las elegidas?

- La canción de quienes leen los programas electorales para decidir a quién votan porque buscan algo más. Lo que no está escrito en la letra y por tanto ni siquiera está cantado en este número musical de Roxy Music titulado Más que esto 'More than this' Con la banda de Bryan Ferry.

- Como la canción de los decididos, los que tienen ya la papeleta dentro del sobre. O sea, lo contrario de los indecisos. Y la canción de los decididos es este 'I’m free', Soy libre, de los Rolling Stones, que es un canto a la decisión, a la seguridad en uno mismo y en la libertad.

- Como la canción para empujarte a votar, para llevarte en volandas hasta tu colegio electoral, para hacerte saltar. Porque Salta, 'Jump', es precisamente su título. Se trata de la electrizante versión que acaba de lanzar el dj Armin Van Buuren de la mítica copla de los Van Halen. Hoy es un día perfecto para demostrar el compromiso con tu Destino, porque tú decides tu Destino yendo a votar. Porque tú y yo podemos hacerlo, muchos otros nunca tuvieron este derecho en nuestro país. Tú puedes utilizarlo.

- Como la canción de los que echan la vista atrás para no olvidar lo que eran y vuelven a mirar hacia delante en busca de su Destino, desafiando a la lógica. Incluso la de esta Logical song, La canción lógica, una de las composiciones eternas de Roger Hodgson para Supertramp.