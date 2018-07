Llegada de Urdangarin a los juzgados de Palma

Iñaki Urdangarin ha afirmado al juez que la infanta Cristina no tiene nada que ver con los negocios del Instituto Nóos. El Duque de Palma también que la Casa del Rey no opinó, asesoró, autorizó o avaló las actividades que desarrollaba en el Instituto Noós, sino que le recomendó que dejara de realizarlas porque no las consideraba adecuadas para su estatus institucional y él lo hizo.

Iñaki Urdangarin ha afirmado al juez que la infanta Cristina no tiene nada que ver con los negocios del Instituto Nóos y ha negado que se produjera reunión alguna en el Palacio de la Zarzuela para preparar la cumbre Valencia Summit, así como que posea cuentas en Suiza y utilice testaferros.



Según han informado fuente jurídicas, Urdangarin ha asegurado además que en marzo de 2006, por consejo de la Casa Real, se desmarcó del Instituto Nóos y ha añadido que participó solo en cuestiones deportivas, y no de gestión, en la Fundación Deporte, Cultura e Integración Social, supuestamente heredera de Nóos. Urdangarin ha remarcado que considera nulos los correos aportados a la causa por su exsocio Diego Torres y, por otra parte, el juez ha indicado que pedirá el registro de visitas de la Zarzuela para verificar si se celebró la referida reunión.



Antes Urdangarin en una declaración que ha leído ante el juez había explicado que "Quiero declarar que, como consecuencia de la entrega y difusión de determinados correos y documentación presuntamente relacionados con este procedimiento, se ha producido en las últimas semanas un desplazamiento del foco de esta instrucción, de los hechos propiamente dichos hacia un proceso público al pretendido papel de la Casa Real en los mismos", ha comenzado su lectura.



"A este respecto, declaro que la Casa de Su Majestad el Rey no opinó, asesoró, autorizó o avaló las actividades que yo desarrollaba en el Instituto Noós", ha subrayado a continuación el Duque de Palma. Urdangarin ha concluido así esta declaración inicial: "Por el contrario, cuando tuvo conocimiento de la existencia de reproches políticos a las Administraciones públicas contratantes, la Casa de Su Majestad el Rey me trasladó las recomendaciones oportunas para que dejara de realizar una actividad que no consideraba adecuada para mi 'status' institucional y así lo hice"



El magistrado instructor de esta causa que investiga el presunto desvío de fondos públicos hacia el Instituto Nóos, José Castro, le ha citado a declarar para interrogarle por tres delitos contra la Hacienda Pública: uno del Instituto Nóos por fraude en el impuesto de sociedades en 2007 por unos 230.000 euros, y dos por sus declaraciones del IRPF en 2007 y 2008, por más de 240.000 euros. También le preguntará por las cuentas bancarias abiertas o usadas en Andorra, Luxemburgo y Suiza.



En cuanto al secretario de las infantas Elena y Cristina, Carlos García Revenga, también declarará como imputado y será interrogado acerca de su papel en la toma de decisiones en el Instituto Nóos, después de que Torres haya asegurado que se le consultaba todo. Varios de los documentos aportados por Torres a la causa son correos electrónicos en los que se le pregunta a García Revenga sobre la estrategia de comunicación de Nóos o acerca de si debían mantener negocios con algunas empresas.



La Casa del Rey anunció el pasado 30 de enero que mantendría a Carlos García Revenga en su puesto de asesor y secretario de las infantas y no tomaría ninguna decisión sobre él, "en su ámbito de responsabilidad", antes de su comparecencia como imputado ante el juez.

En cuanto al secretario de las infantas Elena y Cristina, Carlos García Revenga, también declarará este sábado como imputado y será interrogado acerca de su papel en la toma de decisiones en el Instituto Nóos, después de que Torres haya asegurado que se le consultaba todo. Varios de los documentos aportados por Torres a la causa son correos electrónicos en los que se le pregunta a García Revenga sobre la estrategia de comunicación de Nóos o acerca de si debían mantener negocios con algunas empresas.

La Casa del Rey anunció el pasado 30 de enero que [[LINK:INTERNO||||||mantendría a Carlos García Revenga en su puesto de asesor]] y secretario de las infantas y no tomaría ninguna decisión sobre él, "en su ámbito de responsabilidad", antes de su comparecencia como imputado ante el juez.