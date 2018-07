(01) HOP (x) Reparto: Russell Brandon, James Marsden, Hugh Laurie, Elizabeth Perkins. Director Tim Hill. Comedia. EEUU Universal. Sinopsis: Mezcla de animación digital de última generación con acción real, HOP cuenta la cómica historia de FREC (James Marsden), un vago en paro que hiere accidentalmente al Conejito de Pascua (al que presta su voz Russell Brand). No le queda más remedio que darle cuartel en su casa mientras se recupera del shock y algún trauma no serio. Fred debe enfrentarse al peor invitado que jamás haya existido, y los dos acabarán descubriendo lo que se necesita para madurar.

(02) CAPERUCITA ROJA (De camino a casa de la abuelita, a Caperucita roja los árboles no le dejan ver el bosque) Reparto: Amanda Seyfried, Gary Oldman, Billy Burke, Virginia Madsen, Lukas Haas, Julie Christie. Director Catherine Hardwicke Productor Leonardo DiCaprio. Terror. EEUU y Canadá. Warner Bros. Sinopsis: Revisión del cuento clásico de "Caperucita Roja". En una aldea medieval que está siendo atemorizada por la aparición de un hombre lobo vive Valerie (Amanda Seyfried), una joven del pueblo enamorada de un joven huérfano y leñador.

Durante décadas, los habitantes del pueblo de Daggerhorn han mantenido un complicado pacto con el hombre lobo. Sacrifican a un animal una vez al mes para saciar el apetito de la bestia. Pero bajo una luna de color rojo sangre, el lobo se lleva la vida de un ser humano, aumentando así el precio del pacto. La víctima es la hermana mayor de Valerie, una hermosa joven que acaba de descubrir que sus padres van a casarla con Henry, el heredero de la familia más rica del pueblo. Pero ella está enamorada de Peter, el humilde leñador al que ha amado toda su vida. Para evitar que los separen, la pareja decide fugarse, pero el lobo trastoca sus planes.

La directora Catherine Hardwicke consiguió un formidable éxito en 2008 con Crepúsculo, una cinta de terror dirigida al público adolescente que recaudó casi 200 millones de dólares sólo en Estados Unidos. Dispuesta a repetir la jugada, ahora regresa sobre el cuento clásico de Perrault en clave de terror, con hombres lobo incluido. La caperucita de este cuento es Amanda Seyfried (Mamma mia!), mientras que en el reparto hay nombres interesantes como Gary Oldman, Virginia Madsen o Julie Christie. El guión corre a cargo de David Leslie Johnson (La huérfana).

(03) JUSTIN BIEBER: NEVER SAY NEVER (Nunca Digas Que Lo Has Visto) Director Jon M. Chu Documental EEUU Paramount y Dreamworks. Sinopsis: Documental con imágenes sobre la gira de Justin Bieber en 2010.

(04) CODIGO FUENTE (El Comienzo de una Saga con aires de “El Día De La Marmota“) Reparto Jake Gyllenhaal, Michelle Monaghan, Vera Farmiga, Jeffrey Wright, Craig Thomas, Gordon Masten. Director Duncan Jones. Acción EEUU Aurum Producciones. Sinopsis: Un héroe de guerra es enviado a través del tiempo, durante 8 minutos para intentar evitar que estalle una bomba alojada en un tren con dirección a Chicago. Tendrá varias oportunidades para evitar el desastre, mientras descubre la importancia de su misión.

Hace 2 años Duncan Jones sorprendió con su debut en el largometraje, Moon, una cinta de ciencia-ficción minimalista que triunfó en el Festival de Sitges y ganó el BAFTAa la mejor ópera prima británica. Código fuente sigue la misma línea de ciencia-ficción conceptual con trasfondo filosófico que le hizo famoso. Protagonizan la cinta Jake Gyllenhaal, que ya se apuntó uno de los mayores éxitos de su carrera con Donnie Darko, Michelle Monaghan (Salidos de cuentas), Vera Farmiga (Up in the air) y Jeffrey Wright (Flores rotas).

El final de Código fuente ha generado bastante debate, porque no es del todo cerrado. La actriz Vera Farmiga explica: "Duncan Jones dice que en el fondo es como una novela de "Elige tu propia aventura", y así es como yo lo entiendo".