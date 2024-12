Claves y consejos para evitar que la cena de Nochevieja sea un infierno: actitud positiva, evitar el alcohol y, como último recurso, no ir

La Nochevieja llegará dentro de tres días y volverá a reunir en la mesa a parientes que no siempre se llevan bien. Incluso, más que una cena, podríamos hablar de una bomba de relojería. De hecho, probablemente ya hay un antecedente que inquieta, atormenta y perturba, que ha sido la cena de Nochebuena.

Por eso, nos proponemos apaciguar el ambiente. Si sospechas que hay cuñadas, suegro, primo o sobrino, cualquier invitado a la cena que pueda causar un daño irreparable, tenemos el antídoto, la persona que va a desvelar cuál es el antídoto para sobrevivir a los cenizos que intentan convertir la cena de Nochevieja en un campo de minas.

Un experto en predicción del comportamiento basado en la personalidad, nuestro psicólogo de cabecera para cenas de alto riesgo, Rodrigo Martínez de Ubago, que en 'Noticias fin de semana' explica qué hay que hacer y no hacer para que la cena de Nochevieja salga mejor que la de Nochebuena.

Consejos para sobrevivir a la cena de Nochevieja

Actitud positiva

Lo primero de todo sería tener una "actitud positiva", pero no en un sentido ingenuo, sino tener el objetivo de pasar una buena noche siendo conscientes de que habrá gente con la que no nos llevamos muy bien o con la que podemos tener algún problema: "Quizás no es tener una cena maravillosa o bailar por encima de las mesas, sino sólo tener una cena tranquila".

Evitar el alcohol

Otro de los consejos es evitar el alcohol antes y durante la cena. ¿Por qué? Porque el alcohol "amplifica todo", la emoción, la expresión de esta emoción, el enfado, y además, disminuye nuestro control: "Hay muchos días para beber al año si a uno le gusta beber, pero si preveo que voy a tener problemas en una cena como la de Nochevieja, igual ese día me lo puedo ahorrar para cumplir ese objetivo, que es pasar la noche lo mejor posible sin entrar en peleas con nadie".

¡Cuidado con los temas de conversación!

Hay temas de conversación que mejor evitar durante la cena porque suelen ser el inicio de muchos problemas y discusiones. Por ejemplo, si hay cuñados muy futboleros y que matan por su equipo, "igual no es un buen momento para chinchar a nadie y sacar temas que sé que van a traer peleas".

Si el objetivo es tener una cena tranquila, hay temas que sabemos que no compartimos (política, fútbol) porque son muy viscerales y porque con ellos, la gente se "calienta mucho". Entonces, a lo mejor, es un día en el que se puede prescindir de esas conversaciones: "Si estamos todos de acuerdo, pues todos nos enfadamos contra el enemigo común -que eso siempre sienta muy bien-, pero si sé que hay alguien que no está de acuerdo, no le hagamos sentir mal y no empecemos a atizar el fuego para que aquello acabe siendo un desastre de cena".

La figura del mediador

Alguien de los comensales podría convertirse en una figura clave si es necesario pedir auxilio durante la cena. Podría ser alguien que fuese consciente de cuáles pueden ser los problemas y con el que podamos hablar antes de la cena y confiar en él, que pueda ayudarnos en caso de que las cosas se vayan de madre.

Tiene que ser alguien a quien todos respeten, por lo que es importante que sea una voz que pueda ser escuchada: una persona mayor o que tenga más ascendencia sobre los demás, que se le escuche y que pueda parar una conversación, que se pueda hablar con ella antes para prevenir y evitar problemas cuando vengan: "Seguramente, esté encantado porque también lo que querrá será que haya paz".

El último recurso: no acudir

Pero, ¿qué pasa si lo vemos muy mal de antes, de que la cena va a ser un infierno? En ese caso, explica el experto, "el último recurso es no ir a la cena" porque ¿qué necesidad hay de sufrir mucho? Si realmente alguien ve que va a estar muy mal o que va a haber sí o sí alguna pelea por la experiencia que tiene o quizás porque sea un mal momento con algún miembro de la familia o amigos, nunca está de más no ir.

"Habrá personas que me apetezca ver, entonces siempre puedo quedar con ellos en otro momento o hacer otro tipo de esfuerzo. Pero en ultimísimo caso, no vayas a una cena que va a ser un infierno porque no tiene mucho sentido", sentencia.