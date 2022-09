ESTO ES ESPAÑA

Edu García sobre las heroínas sin capa: "¿Cuántas Toñis se merecen nuestro amor, respeto y un marco laboral acorde?"

Edu García se estrena en este comentario para recorrer algunas personas o hechos a los que, quizás, no se les otorga la importancia merecida. Así, Edu García, nos trae el caso de Toñi, una trabajadora abnegada que ocupa su día sirviendo cafés con una sonrisa y cuidando de sus dos hijos, una heroína sin capa que merece nuestro amor, respeto y un marco laboral acorde a su relevancia.