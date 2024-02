Edu García: "No creo que para defender un producto español haya que desdeñar los que hacen vecinos y amigos"

Hay una heladería junto a la Fontana de Trevi romana que es insuperable (también el escenario ayuda), hay quesos de la Bretaña francesa que se te quedan clavados en el paladar de la memoria y hay un chocolate de Brujas que nunca he podido ni comparar.

No creo que para defender un producto español haya que desdeñar los que hacen vecinos y amigos. No entiendo el europeísmo como "lo mío es lo mejor y lo tuyo, de segunda". Esta vez metió la pata la que fuera aspirante a Presidenta de la República Francesa, pero no es su dislate una circunstancia anómala. Solemos actuar así a lo largo y ancho del continente.

A ti y a mí nos duele más el pescador de Barbate, el que varea en Jaén o el que le echa horas y horas a su vaquería en el Valle del Pas, pero el bien común se hace o debe hacerse con batallas que se ganan y se pierden. Tirando de sentido común, de diplomacia negociadora y de compensaciones cuando son otros los que se llevan la ayuda. Me enfada más que los hombres y mujeres del campo y de la mar sigan viendo los precios desbordarse mientras su trabajo sigue valorándose mucho menos. Esa es la verdadera pelea.