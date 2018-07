Alfonso Alonso: 'Descarto que Alemania presione para acudir al fondo de rescate'

El portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Alfonso Alonso, ha asegurado en Noticias fin de semana que el acabar con la crisis en nuestro país es una responsabilidad compartida "en España tenemos que hacer nuestros deberes y solucionar nuestros desequilibrios. Pero hace falta también una voluntad política en Europa que sea capaz de avanzar en mayor integración, que defienda el euro y qe garantice su futuro".

Ha insistido en que no estamos al borde del precipio y en que España va a salir de la crisis. Respecto a que Rodrigo Rato, ex vicepresidente de Gobierno del PP, haya contribuído a la campaña del PSOE en contra del rescate del Gobierno a Bankia no se ha querido pronunciar.