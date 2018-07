"Monólogo de Alsina": "No coló el argumento de que las black eran parte de su salario"

Opinión

No coló el argumentario de los tarjetistas. Los black guys de Caja Madrid, cuatreros con maletín y poltrona tarjetera, se gastaron el dinero de la Caja a mayor gloria de sí mismos sabiendo perfectamente lo que hacían. Sabiendo que el dinero no era suyo, que no formaba parte de su salario y que menos aún podían considerarse las compras en el Duty Free, en la marisquería, el restaurante El caciquito (muy propio), la lencería fina y los masajes filipinos.