Isabel Rodríguez exige al PP que rectifique las palabras de Ayuso sobre el pucherazo el 28M

La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, critica durante su entrevista en 'Más de uno' al Partido Popular, especialmente a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por hablar de "pucherazo" el 28 de mayo.

Según Rodríguez, es "necesario abordar el momento político con serenidad con propuestas", tal y como lleva haciendo su partido durante toda la legislatura. Defiende la importancia de dirigirse a los "españoles con la verdad" y aprovecha para arremeter contra Ayuso, "no vamos a tolerar ese tipo de comportamientos".

"Creo que no es normal cómo en este país se tolera que la presidenta de la Comunidad de Madrid hable de pucherazo a unas horas de abrirse las urnas y el responsable de su partido - Alberto Núñez Feijóo- no dice nada", destaca la portavoz del Gobierno. Asimismo, incide en que "este país es un país democrático, con todas las garantías" por lo que las acusaciones de Ayuso no se pueden "tomar con naturalidad".

¿Cuándo va a felicitar Sánchez a Feijóo por el 28M?

Por su parte, Carlos Alsina pregunta a Isabel Rodríguez cuándo va a felicitar Sánchez al líder popular por haber ganado las pasadas elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo y esta alega: "Cuando el señor Feijóo reconozca la legitimidad democrática de este Gobierno".

Sin embargo, Alsina recuerda que fue lo primero que hizo Feijóo cuando debutó en el Senado. Algo que la ministra Rodríguez pone en duda. "Creo que hemos visto a un PP que ha estado durante estos cuatro años en una estrategia de no reconocer ni la legitimidad de este Gobierno ni la responsabilidad que tiene que tener un partido en la oposición".

Asimismo, Alsina insiste que tanto Casado como Feijóo han reconocido la legitimidad del Gobierno de Sánchez y destaca que es la primera vez que pasa que el presidente no felicita a los partidos que han ganado las elecciones. "Nosotros estamos ya en otra pantalla", concluye Isabel Rodríguez.