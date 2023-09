Carlos Alsina: "Feijóo va a perder la investidura en un parlamento que es mayoritariamente conservador"

Alberto Núñez Feijóo va a afrontar las votaciones del miércoles y del viernes con los apoyos de PP, Vox, UPN y CC y los votos en contra de PSOE, Sumar, ERC, JxCAT, Bildu, PNV y BNG.

El debate comenzará a las 12:00 horas y será el primero que se celebre en lenguas cooficiales con traducción simultánea y subtítulos, aunque los diputados ya pudieron experimentar esta situación con total normalidad la semana pasada, cuando se aprobó la reforma del Reglamento que implantó el catalán, euskera y el gallego en toda la actividad parlamentaria.

Fuentes del Partido Popular señalan que Feijóo hará su discurso en castellano pero bien podría saludar en gallego como diputado bilingüe que es.

Lo cierto es que subirá por primera vez a la tribuna del pleno del Congreso respaldado por la presencia de once de sus presidentes autonómicos, incluido el de la ciudad autónoma de Ceuta, y por cinco presidentes regionales del partido.

Incógnitas en el Congreso de los Diputados

Carlos Alsina asegura que en el Congreso de los Diputados la incógnita mayor que tienen es si en nombre del grupo socialista esta tarde intervendrá el presidente en funciones, Pedro Sánchez o lo hará el portavoz parlamentario Patxi López.

"Si ese es el grado de intriga y de suspense que nos acompaña a esta hora de la mañana es porque todo está mas o menos cantado. ¿Qué va a decir el señor Núñez Feijóo? pues se entiende que va a ser una mezcla de líder de la oposición y candidato a la presidencia del Gobierno sabiendo que no va a salir adelante su investidura y probablemente pues va a apelar a los pactos de estado que el sabe que no va a conseguir. Pactos de Estado con el PSOE para que no dependa todo de los independentistas y probablemente hablará de la amnistía, de la igualdad de los españoles y de la indignidad de un gobierno cuyo precio fuera amnistiar a Puigdemont. Osea, una mezcla de programa electoral de Feijóo y la manifestación del domingo pasado en Madrid" nos cuenta Alsina.

Por qué el PSOE no tendría interés en desvelar si va a ser Pedro Sánchez o Patxi López el que intervenga en nombre de su formación

Alsina asegura al respecto que es una de las cosas más infantiles que se pueden llegar a producir en un Congreso de los Diputados donde se entiende que lo importante es lo que dicen las personas que habla. Que a estas horas de la mañana el PSOE oculte quién va a hablar en nombre del grupo socialista me parece un ejercicio bastante pueril. Pero supongo que en alguna sala de máquinas del Partido pues han decidido que es una táctica brillantísima para dar un golpe de efecto esta tarde. No sé a qué se debe" afirma Alsina.