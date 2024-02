Alsina: "Si Sánchez da el paso de enfrentarse públicamente a Ábalos es porque no teme que pueda sacar nada comprometedor"

"A primera hora daba por hecho que Ábalos no iba a renunciar, pero hemos hablado con Page en el programa y cree que no va a llegar hasta el extremo de que tenga que ser expulsado de su partido", ha empezado contando Carlos Alsina a Susanna Griso sobre el ultimátum del PSOE al exministro. Alsina también ha dicho que puede que a Ábalos no le interese "tener en contra al partido y al Gobierno para tener una salida personal".

Sobre la posibilidad de que Ábalos 'tire de la manta', algo que han apuntado muchos expertos, Alsina no considera que se puede llegar a tal situación: "Si realmente Ábalos tiene una manta de la que tirar, una munición que pueda poner en apuros a Sánchez, lo que no entiendo es que se llegue a esta situación de dar un ultimátum, sino que das una salida personal sin hacer mucho ruido y sin atarte las manos".

Alsina apunta a las razones que pueden llevar a Ábalos mantener su acta de diputado. "Fuentes socialistas dicen que son dos las razones principales, las económicas y porque está aforado", comenta Alsina, que quiere pensar que, si Sánchez da el paso de "enfrentarse abiertamente a Ábalos" es porque "no teme que pueda sacar nada a la luz que sea comprometedor": "Si no, no entiendo el deseo de ir al choque".

Además, Alsina y Griso han hablado del nuevo informe del índice de pobreza en España, que arroja a la luz un dato preocupante: el 40% de las familias van justas de salario al mes. "Es relevante el informe, es una buena medida de hacia dónde vamos o no terminamos de ir. Una de las batallas de cada Gobierno es reducir el índice de pobreza", ha zanjado Alsina.