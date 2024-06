Alsina y Griso analizan el adiós de Yolanda Díaz: "Ha asumido que su liderazgo no era tal"

Carlos Alsina y Susanna Griso analizan la decisión de Yolanda Díaz, las elecciones europeas y la situación en Cataluña.

El adiós de Yolanda Díaz

Ambos coinciden en que nadie se podía esperar hace una semana la marcha de Yolanda Díaz de sumar y aseguran que a veces los liderazgos políticos en organizaciones como Sumar

Además, Carlos reconoce que nunca ha sabido muy bien cómo está organizado 'Sumar'. "Creo que Yolanda Díaz ha asumido algo que no era un secreto para nadie, y es que su liderazgo no era tal", opina Alsina. "Yolanda Díaz hace bien en asumir su fracaso y hace mal en no entender que su posición en el Gobierno de España es por liderar Sumar", cree.

Por su parte, Susanna Griso dice que "se ha quedado con el coche oficial y la cartera de ministra, pero lo más burocrático se lo deja a no se sabe quién".

El relevo de Yolanda Díaz

Sobre el relevo de Yolanda Díaz, Alsina cree que Antonio Maíllo va a tener peso en esta nueva etapa y también Ione Belarra más Irene Montero y Pablo Iglesias, aunque no estén en Sumar.

"Sumar como proyecto está extinguido", asegura Alsina. Cree que Izquierda Unida puede volver a tener una oportunidad y Sumar pasara a tener un expediente político muy efímero.

"El día que Sánchez decida convocar elecciones, la ejecutiva del PSOE se enterará por Twitter", ha dicho Alsina.

La situación en Cataluña

Por otro lado, de la situación de Cataluña, Alsina no apuesta porque ERC vaya a apoyar a Illa para una investidura. "El PSC no contaban con que ERC se pusiera de acuerdo con Junts para la Mesa del Parlament", ha afirmado.