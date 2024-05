Alsina: "Agradezco que Sánchez haya dicho que esto no es un reconocimiento a Hamás"

Esta mañana Pedro Sánchez ha anunciado formalmente el reconocimiento del Estado palestino, que aprobará el Consejo de Ministros, y ha dejado claro que esta "decisión histórica" no va en contra de Israel, sino que lo que refleja es el "rechazo a Hamás". En su "impecable" declaración, según Alsina, ha argumentado por qué es un "acto de justicia" el derecho de autodeterminación del pueblo palestino.

Asimismo, ha explicado el presidente qué se pretende con este reconocimiento y, sobre todo, cómo no debe interpretarse. "Agradezco que Sánchez haya dicho que esto no es en modo alguno un reconocimiento a Hamás ni a nada de lo que representa, sino que es una decisión en contra de Hamás", pues no está por la solución de los dos Estados y "es un obstáculo para el desarrollo del pueblo palestino", considera Carlos Alsina en su cita semanal con Susanna Griso en 'Espejo Público'.

Ha faltado entendimiento con el PP

Si tuviera que ponerle un 'pero' a la declaración de Sánchez, más allá de la fecha elegida, sería "haberse trabajado poco que esta decisión fuera vista no como una decisión de su gobierno, sino como una decisión del conjunto de la sociedad española", opina el periodista, y para ello, tendría que haber trabajado más el entendimiento con los demás grupos parlamentarios y, principalmente, con el Partido Popular.

Los populares, estando de acuerdo en el fondo, consideran que no es el momento más oportuno para realizar el reconocimiento y critican a Sánchez por las formas de hacerlo.

A Sumar "les torea" la parte socialista

Por otro lado, en el caso del aumento de la ayuda armamentística a Ucrania, Sánchez cuenta con el respaldo del PP, mientras que la oposición es Sumar, que no está por el rearme del ejército ucraniano.

A pesar de que se justifica la falta de información y entendimiento entre los dos partidos del Gobierno con la campaña electoral europea, "el perfil que están marcando en Sumar es de que o no se enteran de nada en el Consejo de Ministros o les torea la parte socialista".