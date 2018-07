ENTREVISTA EN MÁS DE UNO

En cuanto a la propuesta del líder de Podemos, Pablo Iglesias, de derogar la ley de los delitos por enaltecimiento del terrorismo, Rivera la califica de "temeraria" y se muestra convencido de que la mayoría de los españoles no la comparten, "no me parece legítimo suprimir un artículo de esa importancia", declara.