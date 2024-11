Los retos de Europa para sostener el Estado del bienestar: "En España seguimos sin comprender el mundo actual"

José Carlos Díez habla en ‘Más de uno’ sobre la advertencia de Mario Draghi hacia Europa. El ya expresidente del Banco Central Europeo considera que la región "no es competitiva" y cabe reaccionar. "Draghi advirtiendo de que Europa no es competitiva y que o reaccionamos rápido o nuestro del Estado del bienestar no es sostenible", afirma el experto.

Lo que toca ahora es tener relatos y políticas atractivas para la inversión y creación de empleo"

En relación con las palabras de Draghi, hay presentes otros retos por delante para Europa. "China amenazando el sector del automóvil europeo, Trump pondrá en breve aranceles a productos europeos, penalizando a nuestras empresas y empleo, sobre todo el industrial", afirma José Carlos Díez.

La reforma fiscal de PSOE y Sumar

Además, el experto hace referencia a la reforma fiscal que han acordado PSOE y Sumar: "El PSOE y sus socios de Sumar acaban de acordar una supuesta reforma fiscal sin decirnos cuánto van a recaudar, cuál es el impacto de esos impuestos y con una retórica ochentera: las grandes empresas son malas, los bancos son malos, los ricos son malos y nosotros somos Robin Hood que vamos a salvar a los obreros".

Por ello, José Carlos Díez reflexiona que ahora cabe "tener relatos y políticas atractivas para la inversión y la creación de empleo" para zanjar que en España "seguimos sin comprender el mundo actual y tenemos más paro y más precariedad laboral".