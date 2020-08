Más de uno 05/08/2020

con Óscar Plaza y Begoña Gómez de la Fuente

Programa completo de Más de uno, con Óscar Plaza y Begoña Gómez de la Fuente. Óscar Plaza entrevista a la alcaldesa de Sabadell, Marta Farrés, y al alcalde de Valencia, Joan Ribó. Además, Pilar Cernuda, Rafa Latorre y José Antonio Vera debaten en la tertulia. Por otro lado, nuestros oyentes nos cuentan cuales fueron los dibujos animados que marcaron su infancia; Javier Ruiz nos trae al entrevistado Emilio Sánchez Mediavilla y hablamos del tema 'Let it be' de The Beatles con JF León.