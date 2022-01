PROGRAMA COMPLETO

Más de uno 28/01/2022

Programa completo de Más de uno con Carlos Alsina. En la tertulia, Ignacio Varela, Sergi Sol, Rafa Latorre y Rubén Amón debaten sobre la actualidad política. Después, en la segunda parte con Begoña Gómez de la Fuente y Javier Ruiz Taboada, nuestro chef Robin Food nos prepara un pollo. En 'La Cultureta' hablamos de la película 'Arrebato'. Luego, Jorge Abad descubre que Diego Fortea se dedica a chantajear a compañeros para sus propios intereses. Por último, J.F León pone el broche musical al programa recordandola canción 'We are the world', que se grabó hace hoy 37 años.