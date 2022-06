PROGRAMA COMPLETO

Más de uno 17/06/2022

Programa completo de Más de uno con Carlos Alsina. En la tertulia, Paco Marhuenda, Javier Caraballo, Rafa Latorre y Rubén Amón debaten sobre la actualidad política. En 'La ínsula' Borja Sémper y Edu Madina hablan sobre las responsabilidades que Mónica Oltra debería asumir tras ser imputada. Luego, en la sección de cocina hablamos de lo que comíamos en verano cuando éramos pequeños. En 'La Cultureta' Rubén Amón, Rosa Belmonte, Guillermo Altares y Nacho Vigalondo charlan sobre el Caso Watergate 50 años después. Por último, J.F León pone el broche musical al programa con la canción 'People have the power' de Patty Smith y otra de Bruce Springsteen.