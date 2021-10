PROGRAMA COMPLETO

Más de uno 15/10/2021

Programa completo de Más de uno con Carlos Alsina. En la tertulia, Casimiro García-Abadillo, Ignacio Varela y Rubén Amón debaten sobre la actualidad política. En 'La ínsula', Borja Sémper y Edu Madina, hablan del acuerdo entre el Gobierno y el PP para renovar algunos organismos judiciales. Después, en la segunda parte con Begoña Gómez de la Fuente y Javier Ruiz Taboada, Robin Food nos da la receta para preparar unas patatas guisadas con níscalos. Además, en La Cultureta hablamos de la revista Pulgarcito que cumple 100 años. Luego, Jorge Abad nos enseña cómo retransmitieron el desfile de las Fuerzas Armadas nuestros dobladores Kevin Farrell y Bob Hopkins. Por último, J.F León pone el broche musical al programa hablando del documental sobre 'The Beatles: Get Back'.