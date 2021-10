PROGRAMA COMPLETO

Más de uno 08/10/2021

Programa completo de Más de uno con Carlos Alsina. En la tertulia, José Antonio Vera, Ignacio Varela y Rubén Amón debaten sobre la actualidad política. En 'La ínsula', Borja Sémper y Edu Madina, hablan de la presentación de su libro 'Todos los futuros perdidos'. Después, en la segunda parte con Begoña Gómez de la Fuente y Javier Ruiz Taboada, Robin Food nos da la receta para preparar una caldereta de cabrito. Además, en La Cultureta hablamos de 'Esa pareja feliz'. Luego, Jorge Abad presenta a Risketos, el streamer de Twich que promocionará 'Más de uno' entre los más jóvenes. Por último, J.F León pone el broche musical al programa con la canción 'A well respected men' de la banda de rock británica The Kinks.