LA HORA MÉDICA

Berta Domínguez, MIR declarada ‘no apta’ por ser tetrapléjica

Con nuestros médicos Jesús de la Fuente, Esther Holgado y Alfonso Fernández hablamos de qué es conveniente hacer con el pene de los niños pequeños para que no tenga adherencias, sufra de fimosis y evitar las infecciones. Entre los dos y los cuatro años es la edad óptima para realizar circuncisiones, pero las posturas a favor y en contra de la retracción han ido variando a lo largo de los años. Este caso es un reflejo de lo que es la medicina, ciencia en constante cambio en base a la evidencia científica o la experiencia. Además, hablamos con Berta Domínguez, graduada en medicina que, tras aprobar el MIR y obtener plaza de Médico de Familia, no ha podido incorporarse a su puesto porque ha sido considerada "no apta" debido a su tetraplejia. ¿Se puede recurrir una decisión como esta? ¿A qué trabas se tiene que enfrentar? ¿Qué solución le dan?