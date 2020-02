Piden a la población que no se dejen llevar por el pánico para no colapsar el sistema sanitario.

Alberto García Salido, intensivista en el Hospital Niño Jesús, comenta que "los sanitarios tenemos que transmitir cierta calma, la población debe saber que hemos recibido protocolos para actuar contra el coronavirus". Pide que las personas que crean que estén en riesgo de contagio actúen de forma generosa para evitar contagiar a otra persona.

Cadena sanitaria del coronavirus

Los médicos explican cómo debe actuar un paciente si cree que está contagiado. Indican que lo correcto sería llamar al 061, y tras comentar los síntomas, los sanitarios deciden derivar o no al paciente a un centro de salud. Afirman que es salud pública la que determina si al paciente hay que dejarlo en casa o trasladarlo al hospital. Si se decide trasladar al paciente al hospital, se hace con un equipo y un vehículo especial. Una vez en el hospital se llevaría a la unidad oportuna, bien para recogerle unas muestras o para quedarse en el hospital. Comentan que todo esto se hace con un equipo especial y aparatoso, pero seguro para el paciente.

Alfonso Fernández, médico de familia, afirma que aunque un caso no esté confirmado, siempre hay que actuar como si fuera un caso posible porque los análisis tardan un tiempo. Sobre el tratamiento que recibe un paciente contagiado de coronavirus explica que es el que necesite el paciente. "Se trata como a cualquier otro paciente, se hace una valoración clínica con un tratamiento dirigido, puede ser paracetamol, agua y medidas para que no contagie fuera...".

Alfonso explica también que este es un virus que puede entrar dentro del ciclo de virus que tenemos todos los años.

Por su parte, Marta Arsuaga, internista del hospital de La Paz, comenta que si un caso da positivo no tiene por qué ingresar, eso lo decide salud pública. Además, indica que el coronavirus en gente joven no tiene alta mortalidad.

¿Sirven las mascarillas y guantes para prevenirlo?

Sobre si el uso de mascarillas previene el contagio, los médicos coinciden en que "si estás enfermo debes ponerte mascarilla, pero si no estás enfermo, no". "La mascarilla quirúrgica es una recomendación para el que está enfermo, pero llevarla para prevenir no sirve absolutamente de nada".

En cuanto a los guantes, afirman que los que venden son porosos y no te aislan de todo, "te protegen a ti y no al resto". Explican que con lavarse las manos con jabón y toser en el codo es suficiente.

Por último, piden calma a la población para que no se colapse el sistema sanitario ante el pánico que ha generado este virus. "Si bloqueamos el sistema por el coronavirus puede que se descuide todo lo demás", comentan.

