¿Sabría tu hijo qué es el Euríbor? La educación financiera, la asignatura pendiente entre los más jóvenes

Esta es la semana de la educación financiera, que coincide además con el adelantamiento de las elecciones generales anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Por ello, José Carlos Díez pone el foco en la importancia de que los jóvenes tengan unos conocimientos sobre economía básicos que les permitan tomar decisiones "más racionales" sobre su futuro.

En El Faro Económico de Más de uno, el experto financiero explica cómo su hijo de 16 años le preguntó el otro día qué era el Euríbor o qué diferencia existía entre una hipoteca a tipo fijo y otra a tipo variable: "Me preguntó si era mejor comprar o alquilar una vivienda, qué hacía falta para comprar una vivienda, cómo planificar y ahorrar para poder acceder a ella".

Para Díez, estos son conceptos básicos que permiten a la gente saber gestionar sus ahorros, cómo diferenciar entre un depósito en el banco, un fondo monetario, uno de renta fija u otro de renta variable. Por esta razón, el economista considera básico que la educación financiera forme parte de los conocimientos que todos los niños reciben.

En sus propias palabras: "la educación financiera es como el poleo: nunca te hace daño y te ayuda a tomar decisiones claves que muchas veces condicionan tu vida. Es el momento de que todos los niños la tengan".