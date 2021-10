La pregunta de Javier Ruiz Taboada para Pedro Sánchez en la sesión de control del Congreso

LEER MÁS Javier Ruiz Taboada analiza los diferentes conductores que circulan por las carreteras

Teniendo en cuenta que lo de la luz no es de recibo, que la hucha de las pensiones se ha convertido en la lucha por las pensiones. Considerando que no se ha hecho nada por sofocar el volcán de la Palma ni por evitar los atascos de entrada, de salida y de vientre.

En vista de que la situación en general no mejora y que la particular empeora por momentos, que no estamos de acuerdo ni cuando lo estamos o deberíamos estarlo. En previsión de que el estado de derecho se vuelva del revés y que es una vergüenza que en pleno mes de octubre la máxima sea de 25 y la mínima de 12, que las cosas no son lo que parecen y que parece que las cosas no son.

Que todo está mal cuando lo hacen ustedes y que estaría perfecto si fuéramos nosotros los que hiciéramos lo mismo y que ya hay mal que cien años dure, cuerpo que desista y que, por mor de la paz social ya hay más terrazas en las calles que plazas de aparcamiento.

Partiendo de la base de que la cultura material en cuanto que jerarquía estructurada de microsistemas es un subsistema arbitrario que, como tal, posee una serie de cualidades intrínsecas, teniendo en cuanta todo esto y otros asuntos que me callo (a la madrileña)… ya no me acuerdo de cual era la pregunta, pero responda.