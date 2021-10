Javier Ruiz Taboada: "Sin redes no hay paraíso"

Desde hace tiempo vivimos instalados en la frase de "que paren el mundo que yo me bajo" como un grito de auxilio y un inútil deseo de salvarnos de nosotros mismos. Pero nunca se nos ha ocurrido pensar que a lo mejor es el mundo el que se quiere bajar de nosotros. No solo este planeta que nos enseña su naturaleza destructiva y autorreguladora un día sí y otro también, sino también de ese otro pequeño mundo al que hemos dotado de una inteligencia artificial en pañales, para mayor gloria de nuestra capacidad de crear con el fin de hacernos la vida más fácil y de la que aún no sabemos como respirará en un futuro.

Benditas redes sociales hasta que se caen y nos dejan sin recursos. No por falta de alternativas sino por la falta de costumbre de hacer uso de ellas.

Nos hemos creado una dependencia de las aplicaciones que el día que tropiezan nos quedamos descompuestos y sin novio, novia, grupo familiar, laboral, docente e indecente.

No somos nadie y, sin Whatsapp, memos.

Vale que nos podamos ahogar en un momento dado en un vaso de agua, pero no en uno vacío.