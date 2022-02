Javier Ruiz Taboada: "La realidad es, de todo lo que puede pasar, lo que pasa"

La realidad es, de todo lo que puede pasar, lo que pasa. Lógica no le falta a la frase, sentido del humor, un poco.

Dependiendo de sus circunstancias, cada cual puede elegir: muerte en lugar de susto, papel en lugar de piedra, piedra en lugar de tijera, la de arena en lugar de la de cal, truco en lugar de tracto. Preferir los culos a las témporas, las "churris" a las Meninas o, llegado el caso, que te trague la tierra a comerte un marrón.

Por descontado y paralelamente, existen infinidad de opciones que, ni elegimos, ni nadie nos da cuartelillo para poder hacerlo. Cosas tan elementales como: nacer, el nombre de pila, nuestros apellidos, los de nuestro jefe, los caminos, los destinos, a nuestro mejor enemigo íntimo, los nombres de los que aparecen en las listas electorales.

La realidad es la que es en cada instante y, a menudo, no se deja meter mano. Sin embargo, tiene de bueno que, si bien no se puede devolver a los corrales, a veces se puede cambiar por otra, aunque que no todo el mundo pueda permitirse ese lujo. Cuando de la realidad se trata, si no quedas satisfecho, ni El Corte Inglés te devuelve el dinero. Pero... una manita de chapa, pintura y Metallube puede que sí admita. A veces hasta una pasadita por el desguace.

Por eso es tan importante que, en lo que de cada uno dependa, no hay que bajar la guardia, ni permitir que nadie se meta ni decida cuál es nuestra realidad, al menos la básica, la rutinaria, la del día a día, la de andar por casa, la que pertenece a nuestro ámbito privado (si es que sigue habiendo de eso).

Hay que intentar que nuestra realidad se parezca bastante a la que soñamos. ¿Cómo se consigue eso? No tengo ni puñetera idea.