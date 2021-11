Javier Ruiz Taboada: "No hay nada peor que no tener salud, ni nada mejor que encontrar la cura"

Desde que tengo uso de razón, no hace mucho, me resulta curiosa e intrigante las expresiones de “No hay nada peor que…” o “no hay nada mejor que…” porque es verdad que ambas frases esconden una verdad relativa, pero también son, en sí mismas, una mentira absoluta.

Siempre hay algo mejor y algo peor que lo que aseguramos al rematar ambas frases.

No hay nada peor que que te pique y no poder rascarte. No hay nada mejor que el olor a café por la mañana.

Decimos que no hay nada peor que el insomnio de madrugada, que la soledad mal encendida, que los asesores sistémicos, que el sabor a cieno, que tener razón y que nadie te la de, que ser bobo y en tu casa no lo sepan, que tener que hacer de tripas corazón, no llegar a fin de mes o perder el norte.

En la cara B afirmamos que no hay mejor que la buena suerte, que querer y que te quieran, que estar en paz contigo mismo, que vivir a pierna suelta, que tener todas las respuestas, que ser la flor y la nata, el alma de la fiesta y el cuerpo de Brad Pitt..

Todas estas cosas, y las que a cada uno se les puedan ocurrir a título particular, son buenas y malas sin lugar a dudas, pero no sé si tanto como para creer que no hay NADA peor o mejor que ellas.

Abogaría por una excepción. Me atrevería a afirmar sin temor a equivocarme que no hay nada peor que no tener salud, ni nada mejor que encontrar la cura.

Comparado con la salud lo demás son baratijas. Sin salud no hay paraíso, ni para eso, ni para nada.