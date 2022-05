Javier Ruiz Taboada: "Empecemos por tachar lo prescindible"

Está la cosa muy mala, está la cosa más difícil que subir una cuesta abajo y creo que se impone ponerle buena cara al mal tiempo, porque si no nos va a dar algo de tanto verlas venir sin freno.

Vamos a intentar pensar en positivo, aunque sea un rato, empezando por lo fácil, para no desmoralizarnos a las primera de cambio.

Vamos a procurar que no se nos derrita el helado metiéndolo en el congelador en lugar de tirar del nitrógeno líquido.

Vayamos de lo particular a lo general porque si no se nos va a hacer bola el pepito de ternera antes de masticarlo.

Solucionemos primero lo que está a nuestro alcance, a la vista, delante de nuestras narices, lo que no requiera más esfuerzo que pararnos a pensar y cortar por lo insano y, si hay que hacerlo por lo sano, mejor con unas tijeras que con una motosierra.

No busquemos primero la aguja en el pajar, sino el pajar en sí mismo, no vaya a ser que no fuera ese en el que se nos perdió y perdamos también el tiempo y las ganas de buscar. Pajas mentales las menos.

Saquemos fuerzas de donde sea, que algunas tendremos guardadas de otras ocasiones.

Hagamos una lista por muy tonta que parezca y empecemos por tachar lo prescindible. Puede que así, aligerando el equipaje, el viaje se nos haga más llevadero.

Ya se sabe que todos los viajes empiezan por el primer paso, así que, a los problemas que no merecen la pena y a los que no tienen solución diles: paso.

Y paso a paso hasta la derrota final.