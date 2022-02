EL CIERRE DE TABOADA

Javier Ruiz Taboada: "Hay un error muy común, no darle la razón a quien la tiene"

Javier Ruiz Taboada nos dice que en su opinión, desde su punto de vista que no bajo él, que ahí solo suele estar la barriga, los zapatos o el suelo, hay un error muy común que la mayoría cometemos sin querer o queriendo: Y es no darle la razón a quien la tiene. Por afán de no perder nunca, por defender lo nuestro y a los nuestros a lo loco o por fastidiar.