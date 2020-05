El reto matemático: ¿Sabrías resolver este sencillo problema?

Ana, Ena e Ina andaban discutiendo. Ana decía que Ena era una mentirosa. Ena decía que Ina era una mentirosa y, lo que es peor, Ina decía que Ana y Ena eran mentirosas. Únicamente una de ellas no mienta nunca, una siempre dice la verdad ¿Cuál será?

Solución

Si lo que dice Ana fuera verdad, Ena e Ina mentirían, pero Ena dice que Ina miente, por lo que estaría diciendo la verdad. Imposible. Si fuera Ina la que dice la verdad sería Ana la que está diciendo algo verdadero, no estaría mintiendo. Si es Ena la que dice la verdad, Ana está diciendo una mentira, ok, e Ina también, porque no es verdad que "Ana y Ena mientan" solo mienten Ana y ella misma.