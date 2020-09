Carlos Ríos: "Pasar hambre con las dietas es igual a fracaso"

Carlos Ríos, dietista-nutricionista, creados del movimiento realfooding (comida real) y autor de "Come comida real", nos enseña a comer como lo hacía tu abuela. Nos explica que tiene una App que te dice "qué alimentos contienen qué nivel de" llamada RealFoodingApp. Cuenta con más de 1 millón de seguidores en Instagram, más de 10 mil en Youtube, otros tantos en Twitter, Tik-Tok… . A sus 29 años, se ha hecho tremendamente popular gracias a su actividad en las redes sociales, donde desmonta las supuestas bondades de algunos productos que podemos encontrar en los supermercados y nos da consejos de cómo comer comida natural.

Hablamos de la importancia de no saltarse ninguna ingesta, de saber diferenciar entre una comida real y una que no lo es. "El Real Fooding es el destripar la comida y darte cuenta de qué está hecha, qué significa cada ingrediente, qué te puede beneficiar y qué no", comenta.

Carlos Ríos nos cuenta que la comida real son: Verduras, hortalizas y frutas, Frutos secos, Legumbres, Pescado y marisco, Tubérculos, Cereales 100% integrales o de grano entero, Huevos, Carnes sin procesar, Hierbas, especias y semillas, Café e infusiones.