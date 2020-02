Arturito, a examen para entrar en la hora de humoristas: "¿Para qué se abre un pato Tinder? Patontear"

Resulta que el niño mísero no pudo acudir el otro día a trabajar a Más de uno porque tenía un examen de Geografía e Historia. ¿No es un poco pequeño para estar en la universidad? Alsina sospecha de cuánta verdad hay en lo que dice Arturito y por eso ha decidido hacerle un examen sobre la materia. En su empeño de ser gracioso, Arturito también se postula para formar parte de la mesa de cómicos del programa. ¿Pasarán los chistes del niño mísero el examen de Alsina?

Desde luego, Arturito es un niño muy especial, y últimamente está muy graciosillo. Nadie se explica cómo puede no haber terminado el colegio y al mismo tiempo estudiar la carrera de Geografía e Historia. ¿Anomalías en su proceso madurativo? En todo caso, Carlos Alsina ha intentado poner a prueba sus conocimientos.

Arturito ha salido del paso en Geografía, pero no en Historia. No se sabe la lista de los reyes godos... Aunque su desconocimiento de la Historia patria, le ha servido para encadenar chistes. El niño que vive debajo de las mesas de los estudios de Onda Cero ha querido postularse como cómico para la hora de humoristas de Alsina. "¿Para qué se abre un pato Tinder? Patontear", dice el niño mísero ríendose de su propio chiste e hilando este chiste con otros igual de terribles... No se augura éxito para Arturito.

