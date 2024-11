Es mentira, pero está pasando

Radioficción - Episodio 8: Influencer

Después de dos semanas, el Teatro Luis del Olmo vuelve a abrir sus puertas al público. Ofrecemos una historia ambientada en un futuro no muy lejano, en el que ya no existen algunos artefactos que todavía hoy son de uso corriente. ¿Por cuánto tiempo? No lo sabemos. Quizá aquella novelita que tanto disfrutó en su adolescencia dentro de unos años sea casi un resto arqueológico. De eso va nuestro relato de hoy: de reliquias y de amor. O de amor por las reliquias.