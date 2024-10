Es mentira, pero está pasando

Radioficción - Episodio 6: 'El legado de la sonrisa', una realidad distópica

Esta mañana, señoras y señores espectadores, oyentes radioaficionados, representamos el primer documental realizado nunca en directo desde un teatro. Desde el Teatro Luis del Olmo los protagonistas ofrecen sus testimonios en directo. Nos situamos en 2061, en un mundo donde no se puede leer libros, ni ver series para comentarlas con los compañeros de trabajo. Tampoco se hacen películas y se han borrado todas las copias de los grandes clásicos. No hay conciertos ni plataformas de streaming. Porque en este mundo que nos espera dentro de 37 años la cultura será considerada un peligro. Un mundo no muy diferente a éste imaginó el escritor Ray Bradbury en su relato 'La sonrisa'. Una distopía que ha servido a los directores Félix Pujol y Noelia Gámez para investigar, en el documental que les ofrecemos a continuación, titulado 'El legado de la sonrisa', cómo la humanidad llegará, en el año 2061, a una realidad… distópica.