Es mentira, pero está pasando

Radioficción - Episodio 3: Entrevista al superordenador HAL9000

El invitado que estamos a punto de recibir a continuación no va a pisar las tablas de este escenario del Teatro Luis del Olmo. Porque ÉL no tiene cuerpo. Aunque su voz (qué voz, señoras y señores) es capaz de llegar a todas y cada una de las dependencias de este recinto y de cualquier otro. Hoy nos acompaña desde lo más profundo del universo tecnológico el superordenador HAL9000, de '2001: Una odisea en el espacio'. Un sistema que, a diferencia de muchos, siempre está dispuesto a escuchar... aunque quizá no siempre nos guste lo que tiene que decir. Nos lo presenta nuestro entrevistador de invitados ficticios, Sergio del Molino.