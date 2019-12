Miquel Barceló García: "Hay que premiar al imbécil que le puso el nombre en español a Star wars"

Barceló García explica en Más de uno que "George Lucas tenía fama de que no era bueno haciendo guiones" y no sabía cómo continuar con Star Wars, así que tuvo que pedir ayuda y al final pusieron a Darth Vader como padre de Luke Skywalker. Aunque recalca que "Star Wars consiguió el estallido del cine de ciencia ficción", con "una película sin ninguna pretensión, es una película de aventuras".

Asimismo, critica "al imbécil que puso el nombre en español", traduciéndolo como 'La guerra de las galaxias' y comenta que la aparición de "Jar Jar Binks es para matar a alguien".

Todo empezó en 1977 en una galaxia muy lejana, allí, conocimos lo que era volar en el Halcón Milenario, la chatarra más rápida de la galaxia y, nos hicimos amigos de Chewbacca, Han Solo o Luke Skywalker, entre otros. Ahora, 42 años después y en más de 900 pantallas españolas, se estrena la última de Star Wars, 'El ascenso de Skywalker'. Es ni más ni menos que la novena, la que cierra la histórica saga.

"Todo acaba donde todo empezó", anunciaba Disney. Es verdad que el año que viene no tendremos más Guerra de las galaxias, por primera vez desde el 2015, pero, tendremos Disney+ (aterriza en marzo en España), con una serie sobre Star Wars: 'The Mandorian' (la serie más pirateada de la historia en estos meses de vida). Es la primera serie de acción real del Universo Star Wars, historia que se sitúa 5 años después de lo ocurrido en 'El retorno del Jedi'.

El martes, ya se presentó en Los Ángeles, con cientos de fans ataviados en indumentaria Jedi y cargados con sables. El miércoles, se pre-estrenó en San Sebastián (Donosti), donde el 17 de septiembre de 1977 se hizo la 'premier' europea (aunque no pudimos visionarla en salas hasta noviembre del mismo año).

Star Wars, consecuencias y antecedentes

George Lucas la rodó con 32 años y la pensó como 'varias trilogías'. Creó una película de fantasía y una religión. Esta película supuso un punto de inflexión en el cine, empezaron a producirse cintas con presupuesto destinado a los efectos especiales. Hasta este momento, lo que habíamos visto eran films de cine de terror como Frankestein (1910) o Dr. Jekyll y Mr. Hyde (1912). Le siguieron, en 1933, King Kong y Lost Horizon (1937) de Capra.

Al año siguiente, se estrenó 'Encuentros cercanos' (Close Encounters of the Third Kind) de Steven Spileberg, con música de Jhon Williams.

En el 79, Star Trek: la película, llevó por primera vez una serie de televisión al cine. Y, con Ridley Scott pusimos cara a un Alien y al futuro más caótico de Blade Runner.

Pero antes de todo eso...

Se estrenó 'La guerra de los mundos' de 1953, (Herbert George Wells), la primera vez que veíamos en la pequeña pantalla la representación del clásico. Además, una de las joyas del cine de este género fue '2001: Odisea en el espacio' (1968) de Starnley Kubrick, que sin duda marcó un antes y un después para que aterrizasen pelis como 'El Planeta de los simios' (1968) o la extravagante 'Barbarella' (1968) con Jane Fonda, con el lado más infantil de un mundo desconocido.

En la década de los 70 vuelve la ciencia ficción con 'Solaris', de Tarkovsky, o 'Dark Star' de John Carpenter.

Efectos especiales

Las peleas de sables que impactaron en el espectador, fueron creadas con una gran complejidad de efectos especiales, pues no valían los medios tradicionales. En aquella época existía el croma y las maquetas, con un resultado a años luz del actual, por tanto tuvieron que crearlas a partir de los restos de una antigua e inservible cámara de fotos de los años cuarenta y que fuesen reales. La música tiene un papel muy importante, porque las letras amarillas sobrevolando el espacio 'Rebel Blockade Runner', fue compuesta por John Williams.

