Las preguntas de Amón: ¿Por qué dicen que los premios de la Lotería han caído muy repartidos cuando no le ha tocado a casi nadie?

1. ¿No os parece un error remediar un error con otro error? La solución al disgusto de la Lotería Nacional no puede consistir en ir a comprar la Lotería del Niño.

2. ¿Por qué se dice que los premios han caído muy repartidos cuando prácticamente no le han tocado a nadie?

3. ¿Y acaso no ha vuelto a ser el Estado gran triunfador de la estafa? Ahora va a por los premiados: Hacienda les quita el 20%.

4. No os he hecho esta pregunta todavía a la altura de las fiestas en las que estamos: ¿sois republicanos o monárquicos? Ir con las ideas claras a la cena de Nochebuena, que Pablo Iglesias ha establecido que hay mitad. Yo me declaro partidario de la Monarquía republicana.

5. Hablando de divisiones. Se da el freno a la subida del Salario Mínimo, ¿una victoria máxima del PSOE frente a Unidas Podemos?

6. ¿No os parece un poco acaparador que Sánchez tenga a su vez bajo su control al Gobierno y la oposición?

7. Con gran perspicacia, los fiscales del Supremo se niegan a los indultos del 'procés' porque sostienen que se trata de acuerdos políticos. ¿Qué dice al respecto la gran fiscala?