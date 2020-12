Las preguntas de Amón, sobre la eutanasia: "¿Por qué temen tanto a la muerte las religiones que prometen vida eterna?"

1.- ¿Por qué el Gobierno central y los autonómicos no se atreven a clausurar, perimetrar, neutralizar las Navidades? No hablo esta vez desde mi aversión a las fiestas, sino de la responsabilidad que exige el repunte del coronavirus.

2.- ¿Cuántas vidas pueden salvarse con una medida taxativa que apenas requiere dos semanas de disciplina y de restricciones?

3.- Entiendo el impacto en la economía y comprendo el daño en la moral familiar, ¿pero qué supone un último esfuerzo cuando ya está la vacuna a la vuelta de la esquina y cuando una recaída sería imperdonable? No ayuda el caos de acuerdo con el cual cada comunidad establece sus condiciones, desconcertando a quienes las atraviesan camino del reencuentro familiar.

4.- ¿Cuál fue la reacción del Gobierno cuando la portavoz de Bildu proclamó el heroísmo de unos cuantos etarras condenados, definió a la Audiencia Nacional como un tribunal antidemocrártico -ahí trabajó diez años el ministro Marlaska- y prometió la conquista de la república vasca?

5.- Las grandes confesiones firman en Madrid un manifiesto contra la eutanasia, ahora que la legislación va a permitirla. ¿Por qué temen tanto a la muerte las religiones que prometen la vida eterna?

6.- ¿No es paradójico que el pasaje más interesante de la larguísima sesión parlamentaria de ayer se resolviera en un pasillo? María Jesús Montero, no confundir con Irene, y Pablo Iglesias escenifican las discrepancias del Gobierno. Y se enredan en una discusión altisonante que no sé si podemos reproducir a esta hora. Bueno, voy: "No seas cabezón", llegó a decir la titular de Hacienda. En ese caso, Hacienda sí fuimos todos.

7.- Perdonad que insista en la campaña de prohibición de la pornografía, donde coinciden la Iglesia y la progresía puritana ¿Pueden incautarte material en casa? ¿Será una ley retroactiva? ¿O el castigo de la ceguera ya se considera suficiente?