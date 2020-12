Las preguntas de Amón: ¿No sería hermoso que Pedro Sánchez fuese quien cantase el Gordo de la Lotería?

1.- No os voy a preguntar qué vais a hacer con el dinero de la lotería, porque no os va a tocar. Os voy a preguntar, ¿qué hubierais hecho con el dinero que os habéis gastado en la lotería? No digo ya si hacéis memoria.

2.- ¿Por qué el Estado lanza campañas de concienciación contra el juego y luego es el Estado mismo el que promueve la mayor timba nacional?

3.- ¿Y no es depredador, insaciable, un Estado que organiza una estafa piramidal y luego encima le cobra el 20% a los poquísimos que salen ganando?

4.- ¿Por qué se dice que la lotería cae muy repartida, como si fuera el maná, cuando lo único que cae repartido es la pedrea?

5.- ¿No sería hermoso que Pedro Sánchez fuera quien proclamara el gordo, quitándole a un niño de San Ildefonso la bola caliente? Quita niño, ya me encargo yo.

6.- Escucharemos hoy a los rarísimos premiados diciendo que el dinero lo utilizarán para tapar agujeros. ¿No os ha sonado un poco mafiosa esta expresión? A mi me recuerda a los Soprano, no digo más.

7.- ¿Qué institución os parece más sólida, las Loterías y Apuestas del Estado o la Monarquía?