Las preguntas de Amón: "¿Cómo no se le ocurrió antes a Sánchez la bravuconada de los indultos?"

1.- ¿Cómo no se le ocurrió antes a Sánchez la bravuconada de los indultos? Proliferan las adhesiones. En espera del entusiasmo de la Conferencia Episcopal, la patronal celebra la iniciativa.

2.- ¿Ha habido alguna patronal más dócil a la izquierda y al poder de la que representa Garamedi?

3.- ¿Y cuánta de la docilidad de la patronal al Gobierno podría tener que ver con los 140.000 millones de euros que debe repartir Pedro Sánchez, el niño de San Ildefonso?

4.- Mientras tanto, Aragonès y Puigdemont celebran hoy una cumbre bilateral en Waterloo. ¿Y en qué se han puesto de acuerdo? Pues en la amnistía, el referéndum de autodeterminación y la independencia? Este debe ser el famoso deshielo.

5.- ¿Quién de los dos dirías que es el verdadero president? Pues ninguno de los dos. Cededle el honor a Junqueras.

6.- Ayuso promete 14.500 euros a las madres menores de 30 años por cada hijo que alumbren. ¿Qué tiene de liberal una ayuda directa de este tipo, si es que de liberalismo hablábamos?

7.- ¿Tendría sitio Sergio Ramos en el Atlético de Madrid? No lo veo, pero todo es cuestión de poner la operación en manos de Sánchez. Y no me refiero a José Ángel, el director técnico del Madrid, sino a Pedro el Magnánimo.