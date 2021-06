Garamendi se muestra "alucinado" con los titulares sobre el supuesto apoyo de la CEOE a los indultos

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha afirmado este jueves en una entrevista en Ràdio 4 (RTVE) que los indultos a los condenados por el 1-O serían bienvenidos si llevan a "que las cosas se normalicen", pero después ha matizado estas declaraciones y ha asegurado que la CEOE no se posiciona ni a favor ni en contra de los indultos a los presos independentistas, y ha destacado que defiende la Constitución y el estado de derecho.

Garamendi explica en La Brújula su declaración de esta mañana en la televisión pública que ha generado multitud de ruido y polémica: "Creo que se ha sacado de contexto, hay muchos intereses de uno y otro tipo. Las empresas queremos estabilidad para desarrollar nuestra actividad, queremos moderación. Nosotros estamos con la Constitución y el Estado de Derecho. Dentro de la Constitución están los indultos. Y como cierre, no como titular, he dicho si funcionara pues bienvenido sea. Eso es lo que he dicho y me he sorprendido y estoy bastante alucinado con lo que se ha dicho, los que me conocen saben que estoy con el estado derecho. Igual hoy me he convertido en un perro verde".

"En Cataluña existe esa sensibilidad. Pero si a mí me preguntas si esto trae la normalidad qué te parece, pues bien. Y si no la trajera pues me parecería mal", vuelve a explicar. No es un pensamiento propio sino que si le preguntan si algo sale adelante va a traer estabilidad, pues su respuesta es sí.

"Los indultos no son nuestra competencia"

Garamendi añade y deja claro que dentro de la CEOE no se han posicionado ni a favor ni en contra de los indultos porque no es algo que les toque a ellos: "Hay un debate en clave política muy potente. No es un tema que hayamos debatido las empresas, no es nuestra competencia".

Y pone la mirada en la vuelta de las empresas que han salido de Cataluña por la inestabilidad: "Lo que pasó fue un shock en las empresas catalanas. Muchas tuvieron que salir por obligación. Fue un destierro. Lo que habría que intentar es que esas empresas vuelvan pero no lo van a hacer si no hay seguridad jurídica. Nosotros vamos a acompañar a esas empresas siempre