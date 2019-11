Las preguntas de Rubén Amón: ¿Pone Sánchez en peligro el arresto de Puigdemont por convertir la Fiscalía en una especie de instrumento personal?

1.- ¿Está poniendo Pedro Sánchez en peligro el arresto de Puigdemont por convertir la Fiscalía en una especie de instrumento personal?

2.- ¿Qué idea tiene este Gobierno de la separación de poderes? La urgencia electoral está precipitando el nerviosismo y la desesperación del presidente, aunque fue ya en este programa donde Carmen Calvo inhumó a Montesquieu.

3.- ¿No es otro ataque a la separación de poderes, a la jurisdicción de los jueces y a la libertad de expresión que el Gobierno se atribuya la capacidad de cerrar webs y bloquear campañas on line? Está muy bien acabar con la república digital catalana, y no digo ya con la república analógica, pero no a costa de cuestionar el Estado de derecho.

4.- El ministerio del Interior británico discute la entrega de Ponsati porque se considera desproporcionada la euoroorden. ¿Es verdad que Abascal ha prometido ya la reconquista de Gibraltar? Ortega Smith la colonizó a nado, pero me gusta más una operación ecuestre.

5.- Los CDR pretendían encerrarse con Torra en el Parlament durante una semana. ¿Es al único al que le ha venido a la cabeza el rancho de Waco? Sería hermosa una inmolación, una Masadá posmoderna.

6.-¿Cabe mayor desprestigio para Puigdemont que su nombre clave entre los cdrs fuera Lisa, como la niña mayor de los Simpson? A Torra se le llamaba Gandalf...

7.- ¿Qué sería de nuestra profesión si no la custodiaran con tanta honestidad, escrúpulo e independencia los periodistas que homologan a los demás, reparten los carnés y desempeñan su trabajo en el ministerio de la verdad?

