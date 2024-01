Edu García: "El VAR multiplica los errores, los cabreos y los resultados injustos"

Todo es susceptible de mejorar, la actitud positiva también se trabaja. Estos días ha sido noticia el vaivén de fechas y horarios de la Liga de Futbol por el engarce de los Cuartos de Copa que arrancan mañana. Quejas justificadas de aficionados con entradas regaladas por sus Majestades los Reyes Magos que ven como planes y Aves son ahora papel mojado.

¿Solo queremos fabricar hinchas de sofá y desterrar a los de grada? Pues tendremos un problema. La cosa del escudo y la pasión no se cultiva entre cojines y nevera, el proceso natural es más de bufanda, cuadrilla y pipas en el estadio. Por cierto, ya veo con otros ojos los residuos, ahora te cuento…

En contraste, los seguidores en Alemania donde los equipos pertenecen a los socios. Ahora que los clubes se plantean abrir sus cuentas a la inversión extranjera, los dueños de la grada protestaron este finde de manera ingeniosa: lanzando monedas falsas… de chocolate.

De protestas sabe Vinicius, un jugón descomunal al que hay que reprenderle cada vez que no se comporta. Y me dirijo a él y no a los que le insultan y provocan porque no los considero “reciclables”. Materia perdida. Pero el brasileño, que reconoce que está en ello, tiene que aplicarse un poco más con las clases porque todavía no aprueba. Como muchos árbitros. El VAR es un instrumento tecnológico, pero en muchos estadios, multiplica los errores, los cabreos y los resultados injustos.