Edu García: "Todo combustiona tras el batacazo en Qatar"

El balón también estirpa en este país nuestro. Menos el Rubi y la Ciudad Deportiva en Las Rozas, todo combustiona tras el batacazo en Qatar. Luis Enrique se podrá dedicar a sus perros mientras se sienta en el porche a decidir qué atractiva oferta venidera se queda. El director deportivo, muy de perfil bajo en casi todo, saldrá en unos días como daño colateral mientras que el interino Luis de la Fuente se mudará al vestuario principal.

Otro Luis para entrenar a La Roja. Un puesto tan incandescente o más que el Ministerio del Interior o presidir RTVE, que diría Urdaci. Un tipo de la casa que ha cincelado bien a la Selección sub’21 con pedagogía, buen gusto y ese olfato intuitivo que a veces traiciona. ¡Bueno! Y algo de ambición también. Que en los últimos 18 meses le preguntabas por las fiestas de su pueblo, de Haro y mecánicamente respondía: “yo estoy listo para dar el salto, soy hombre de Federación”.

Tiempos inciertos los que se avecinan. Con un grupo cohesionado de ‘boyscouts’ que se ha quedado sin su monitor idolatrado, sin su páter protector. Jugadores de nivel en un estado de cocción aún sin terminar. Si hay paciencia, todo esto pasará como las timbas brasileñas del 14, la decapitación de Lopetegui en el 18 y las escaladas del sherpa Rober Moreno que terminó fuera del combinado.

Por cierto, Brittney Griner, doble campeona olímpica de baloncesto, estará pronto en casa con su familia tras ser detenida en Febrero en Moscú. No por tráfico de drogas, si no por un aceite para vapear con esencia de cannabis. Lo que me escama es el trato ruso-yanki: una deportista de élite por un traficante Champions. ¡Y luego me quejo yo de mi trato con el banco por la hipoteca!