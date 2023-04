Edu García: "Relativa calma en el panorama deportivo en estos días de contrición solo alterada por ese Clásico copero y la ebullición del PSG"

Relativa calma en el panorama deportivo en estos días de contrición solo alterada por ese Clásico copero y la ebullición del PSG que sigue siendo una olla a presión y sin pitorro.

Muy mala pinta lo de la entidad francesa. Jugadores en duda y con futuro incierto, proyecto en el aire, indefinición para el banquillo y ese Kylian Mbappe con las llaves del club en la mano pero con reconcome continuo por la decisión tomada de no moverse. Le dieron todo. Le prometieron todo. Pagaron alto precio por la traición a la palabra dada. Pues ahora al chaval se ve abrumado por tanta orbitación.

Lo último ha sido despotricar en público al verse de anzuelo marketiniano para pescar abonados la temporada que viene. Todo tras un vídeo corporativo con entrevista rutinaria en la que vemos a Mbappe profesando su amor eterno al PSG. No le ha gustado. Dice no estar informado del objetivo final de la campaña y que esto no es el Kylian Saint-Germain. Caprichoso, embaucador y encima desagradecido. Vaya joyita.

Y como te decía, el Barça-Madrid sigue dejando estela. El escozor culé se disimula con la distancia liguera pero asumiéndose más vulnerables. Las lesiones son muchas y las recuperaciones más lentas que el masticar de una jirafa. Esto me recuerda a la carta de Laporta a UEFA y FIFA pidiendo calma a la hora de prejuzgarles. Les viene a pedir a los tótems que no se precipiten!! El president sabe lo que son los pies de plomo. Por eso no ha explicado nada de los pagos casi 2 meses después del escándalo.

Y en frente el Madrid, reforzado, con una final agarrada y la opción de seguir ensanchando la leyenda Champions. Con Ancelotti subiendo el labio por un lado... sin necesidad de bajar la ceja. Cualquiera le dice que cierre la boca para mascar chicle!!