Edu García: "Para puñales nocivos, los que le lanzó a Zidane el presidente de la federación francesa"

Semana convulsa la que capotamos en horas y no exagero. No sé si se clavan más en los ojos los butacones de brazos dorados en el palco del Rey Fath de Riad donde se ve de lujo la Supercopa… o los puñales millonarios de Shakira en los oídos de su ex. Los sentidos agudizados para menear nuestras pasiones.

Otro ejemplo noticioso y visual, el escudo del Atlético de Madrid o, para muchos colchoneros, simple ‘logo’. La entidad tuvo que salir al paso de rumores y afirmar que, hasta final de temporada, no se tratará en su comisión social la revisión y posible vuelta al emblema antiguo (cambiado, por cierto, en diciembre de 2016, a mitad de curso…).

Aunque para puñales nocivos, más que los de la cantante colombiana, los que le lanzó a Zidane el presi de la federación francesa. Tanto es así, que ha sido apartado de sus funciones para investigar un supuesto acoso sexual reiterado a mujeres de la institución. ¿Te metes con Zizú? Pues sacamos este temita de tu armario y así hasta tenemos una magistral coartada. Estratega en grado sumo la ministra de Deportes gala. Moncloa debería seguirle la pista por si es fichable…

Y en ya en estas horas recientes, pero poniendo la guinda explosiva, por un lado las frases del presidente Tebas al referirse a la Superliga (“Parecen un convento de monjas”. “Vienen a robar a nuestras casas”). Muy de acercar posturas. Y por otro lado, los whatsapp entre directivos y cargos del Barça de Bartomeu que desveló ayer El Periódico de Catalunya. Lindeces como “enano hormonado” y “rata de cloaca” dedicadas a Messi, o el hijo de las cuatro letras para referirse a Piqué tras la debacle ante el Bayern en Lisboa.

Por favor, con ese tono ‘alsinista’ del que se habló en la prensa… ¡¡que vuelva a ponerse en marcha la pelotita cuanto antes!!