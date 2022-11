Edu García: "Pudimos considerar al hincha un bípedo reflexivo, pero se huelen conatos de regresión"

En un ratito los bombos Champions te van a copar protagonismo. Esta competición elitista quiere dejar sus deberes hechos: hasta San Valentín del 23 se pone en modo hibernación. Solo el Madrid con bolita. Una anomalía que nos rebana un poco los sesos a los futboleros.

Por cierto ¿tú sabías que hay carnets acreditativos y que se reparten con relativa facilidad? En tu mundo son los políticos los que intentan repartir los de la españolía, por ejemplo. En los estadios españoles suelen ser los grupos ultras los que sentencian quienes son aficionados de primera y aficionados de segunda.

Si te dejas la garganta siempre y sigues las consignas del descamisado que aporrea el tambor sin sentarte, te lo expenden. Si llevas bocata o pipas y además te sientas y criticas al lateral sin saber si comprará papeletas de lotería navideña que ayudan a la financiación del grupo… pues claro, eres un mindundi de segunda.

Afortunadamente la grada española ya no es lo que era en los ochenta. Pudimos quitar las vallas y considerar al hincha un bípedo reflexivo, pero se huelen conatos de regresión. El Frente Atlético está desposeído de símbolos, prohibidos por ley, pero siguen haciendo de las suyas. Con la crisis deportiva de su equipo de fondo, ayer hicieron huelga de gaznate caído de 45 minutos. Luego entraron y fueron silbados, por los que tienen carnets ‘b’, ya te imaginas.

LaLiga sube un nivel. Acceso biométrico con huellas dactilares en esas gradas de animación que a veces ‘camuflan’ a zaracandosos. La mayoría se niegan. No quieren estar fichados. No me lo esperaba, fíjate.