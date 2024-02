Edu García: "El nombre mayúsculo del Bernabéu fue el de Sergio Ramos"

Sé muy bien quién es Ilia Topuria, de dónde sale, lo que ha conseguido y toda la mercadotecnia que arrastra y genera. Pero con mi título amarillento bajo el brazo y algún año de experiencia, quiero reivindicar que deporte y violencia deliberada no casan ni casarán en mi proceder. No lo condeno, pero no le concedo ni mi atención ni mi modesto micro.

Por eso el nombre mayúsculo del Bernabéu fue el de Sergio Ramos, toda una vida vestido de blanco y con una abrupta salida que no imaginó. Abrazos, aplausos y saludos efusivos que antecedieron un choque feo, trabado, hasta con un árbitro lesionado al que tuvo que sustituir un subalterno sin experiencia. Modric marcó gol de 3 puntos y LaLiga sigue siendo para los de Ancelotti un objetivo encarrilado.

Antes del partido, el Sevilla se puso la camiseta de equipo pionero para denunciar ante el comité de competición la práctica habitual de Real Madrid TV: la emisión constante de videos con errores arbitrales para señalar, evidenciar o denunciar directamente. La libertad de expresión es tan sagrada casi… como el ejercicio del mal gusto. Y éste lo es, pero creo que ser chabacano y zafio no es delito. Quizá se sume LaLiga a la inédita iniciativa y quizá la Federación se lo tome en serio nombrando un juez instructor.

Marco Odermatt no lleva toga, lleva mono y está preocupadísimo por el cambio climático. Es esquiador suizo y este finde se aseguró por tercera vez la Copa del Mundo de Esquí Alpino (es también campeón olímpico) Estamos todavía en febrero y muchas pruebas por el mundo de diversas categorías se suspenden por falta de nieve. O inventan nuevos formatos… o hacer la cuña en una pista será recuerdo.