Edu García: "El estilo escogido para dar la lista del Mundial será puro NBA"

Hay más expectación y runrún en el país en estos momentos… que el miércoles en AtresMedia cuando atravesó el edificio JorgeJa caminito de tu estudio. En pocas tendremos a los elegidos para la gloria!! La gloria, si el balón se comporta como queremos, y el averno más dantesco si se muestra esquivo sin hacer lo que debe…

Tenemos un seleccionador muy particular, muy especial y muy polarizado al que también le gusta presentar ejércitos de forma llamativa. Hoy me cuentan que el estilo escogido para dar la lista del Mundial será puro NBA, como drafteando a los chavales que se vestirán de rojo y azul. Estilo yankee. Cómo si así distraemos un poquejo al personal por si nos gusta más la forma que el fondo.

No voy a enumerar ahora ristra de nombres porque más de uno me dejaría, Carlos. El bloque es menos reconocible que en otras citas y por eso cada español-seleccionador tira y estira de la camiseta para acercarla a su equipo o gustos: Aspas, Ramos, Piqué, De Gea, Oyarzabal, Ansu Fati… si van o no, polvareda garantizada.

Hablando de vestimenta, nosotros iremos uniformados fuera de los estadios por esa marca de ave acuática que, para la ocasión, ha recurrido a un tipo de tejido sostenible y reciclado pionero que ni se arruga, ni se mancha, ni coge olores. Tecnología de fabricación nacional que por lo visto viene para revolucionar en mundo de la moda. En esto ya hemos ganado.

En otras cosas hemos perdido un poco todos como me has escuchado alguna vez: ayer la FIFA hacía oficial la prohibición del eslogan escogido por Dinamarca para entrenarse. Un lema impreso en sus camisetas que decía: “Derechos Humanos para todos”. Deben de considerarlo ofensivo. Que mundo este el de la pelotita, Alsina, qué mundo…