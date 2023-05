Edu García: "¿Entradas de cine sí, pero entradas de fútbol no?"

A ver qué me entere… ¿Entradas de cine sí, pero entradas de fútbol no? Pues no sé si alguno en las gradas tomará nota… El caso es que amanece culé el día tras la liga 27 del Barça. Y en un momento institucional, convulso, por decirlo en fino, con investigaciones, abandonos, sospechas, obras costosas, recursos escasos… Premio para Xavi y para el futuro de una plantilla joven que tiene lejos el techo.

Esta tarde rúa descubierta tras la vergüenza ayer de quienes no merecen sentir al Espanyol. Estampida infame. El tumor ultra necesita más radiación o se escurre. Lo vimos en Italia también, jugadores del Milán frente a la grada de sus rapados radicales con actitud culposa mientras les repasan las cartillas (hasta el entrenador Pioli escuchaba atento a los cabecillas iracundos). También para bochorno lo de Francia, 5 jugadores del Toulouse apartados por no secundar una iniciativa de la liga francesa para luchar contra la homofobia y la transfobia. El gesto impulsado consistía en teñir de arcoíris los números de sus espaldas. No aceptaron. Prefirieron el castigo y quedarse sin ejercer. La intolerancia tiene cura, quizá algunos preceptos religiosos no tanto.

Hablando de patologías, Kamavinga está ok para la batalla del miércoles. El Madrid se planta en la zona azul de Manchester para intentar meterse otra vez en la final de la Champions. Qué curioso es el ser humano: ganas de terminar con algo que dominas y acaparas.

Y sí, quizá la frase del finde fue la que salió por la boquita sonriente de Marc Márquez tras “espiñarse” en la carrera de MotoGP en la penúltima vuelta en Le Mans: ‘prefiero caerme a terminar décimo’. ¿Esto en política sería factible?